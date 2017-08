Sí, las niñas también quieren ser superhéroes y los niños quieren ser princesas. Aunque se ha avanzado mucho en cuanto a la aceptación de lo que se conoce como "niños de género no conforme", el tema sigue siendo peliagudo, sobre todo en las redes sociales, donde muchos se amparan en el anonimato para lanzar las críticas.





Aun así, cada vez son más las estrellas que deciden hablar de su identidad sexual para normalizar el tema y provocar sanas discusiones que ayuden a que las personas construyan su personalidad al margen del género. Pero no porque se hable mucho de la cuestión quiere decir que no siga generando controversia. Ya en su momento se criticó fuertemente a Angelina Jolie y a Brad Pitt por permitir que su hija Shiloh, de 11 años, se vistiera desde pequeñita como un niño. Ni hablar de la ola de críticas que Charlize Theron tuvo que surfear cuando fue captada caminando por la calle con su hijo Jackson, de 5 años, luciendo un vestido blanco a rayas y una peluca rubia platino como la del personaje de Elsa de Frozen.

Ahora la que ha sido fuertemente criticada en las redes sociales ha sido Megan Fox. La actriz ha compartido en su perfil de Instagram una serie de fotos de su familia. En una de ellas se ve a su hijo Noah con un vestido de la famosa princesa Elsa de la cinta infantil de Disney.





1501843300_985983_1501845430_sumario_grande.jpg Foto: El Pais

La actriz Megan Fox y sus dos hijos mayores, el pasado mayo en Malibú.El Pais



La instantánea, que tiene más de 161.000 me gusta, acumula ya más de 1.300 comentarios. Muchos de ellos negativos y condenando la actuación de la actriz. "Sin valores. No hay moral. Promoviendo la perversión gay. Es la destrucción total de los tradicionales roles de género", dice uno de los más críticos. "No está bien que un niño anda caminado por allí con los tacones de su madre, de la misma manera que no está bien que un niño sea irrespetuoso. Así que una vez más, es justo en estos momentos que el trabajo del padre tiene que ser instruir correctamente la conducta del niño", sentencia otro usuario.





Pero en esta batalla Megan Fox no ha estado sola. Así como ha recibido críticas también ha contado con el apoyo incondicional de otros tantos. "El hijo de Megan luce perfecto. Dejadlo ser así". "¿El niño es feliz? Eso es lo único que realmente importa". Una seguidora que incluso fue más allá: "No os metáis con un niño. Esto no lo está haciendo ella para buscar más fama, como muchos de vosotros sugerís. Ya lo ha dicho en varias ocasiones que ella no obliga a sus hijos a cumplir con los roles de género impuestos por la sociedad (...) El problema no es el niño en vestido, el problema es la gente que ataca a las personas bajo la regla de los estereotipos".