"Me siguen buscando"

La morocha está saliendo desde hace un mes con Alfonso, un amigo que se animó a decirle que la ama. Pero la siguen tiroteando todos. Distinta, rechazó hacer temporada porque "estaba descuidando a la familia". Y se quedó haciendo playa en Mar del Plata con los suyos.





–¿Tuviste propuestas para hacer teatro?





–Sí, los que me dieron trabajo el año pasado en la obra con la que hicimos gira me propusieron hacer temporada en Carlos Paz. Pero soy de Mar del Plata, hacía mucho que venía trabajando muy fuerte y veía muy poco a mi familia, por lo que decidí tener un verano un poco más tranquilo. Con muchos desfiles, fotos, mi marca, mis amigos, mi familia y con mis afectos, que son lo que estaba descuidando. Dije no a pesar de que me encanta hacer temporada.





–Destacás que te gustaría hacer televisión, ¿en qué rol?





–Como panelista y conductora.





–¿No tenés miedo de que te critiquen por ser modelo y ocupar el lugar de periodista?





–Sí, en realidad este año quiero empezar a estudiar periodismo. Te pueden juzgar por eso y hasta ahora se me dio así, naturalmente, de estar haciendo notas o de panelista, y es a lo que quiero enfocarme.





–¿En qué te cambió la vida tu popularidad post reality?





–Gracias a Dios me cambio por completo, y estoy feliz y con mucho trabajo.





–Sos linda, trabajadora, emprendedora e independiente. ¿Ese combo cómo pega en los hombres?





–Quizá mi forma de ser, que me gusta hacer todo y re independiente, puede ser que a los hombres les guste. Creo que casi siempre es por ahí por el lado que más vienen. No soy para nada la mujer que se queda en la casa. ¡Me vuelvo loca antes de llegar a eso! Me encanta laburar, tener mi plata y lograr cosas.





–En lo afectivo, ¿estás en pareja?





–Sí, estoy bien con un chico divino, muy tranquilo. No es millonario como algunos dijeron. No lo es. Es un laburador como todos. Estoy con un pibe re común.





–A pesar de estar de novia, no han de faltar los hombres que te buscan...





–Sigue pasando que te buscan... Más que nada porque mucha gente no sabe que estoy de novia. Y está el que te busca igual aunque estés de novia. Trato de respetar porque no está bueno tratar mal a nadie. Soy súper fiel, más si estoy recontra bien. Mientras me dejen trabajar y ser yo... Lo que quiero es que me dejen ser.