"Me ofrecieron plata por sexo dos veces", aseguró el Pollo Álvarez

En su momento de mayor popularidad, Joaquín "el Pollo" Álvarez reconoció que le ofrecieron dinero en dos oportunidades a cambio de sexo.





"Me ofrecieron plata por sexo dos veces", reconoció el conductor el sábado en el programa "Tarde Xtra".





Fue de parte de dos mujeres pero no pasó a mayores porque no es algo que me guste, todo lo contrario, es algo que me molesta, me incomoda", aclaró el Pollo.





El conductor de "Combate", Canal 9 de Buenos Aires y Radio La Red respondió a un cuestionario picante y confesó.