"Me lipoaspiré la cola porque era muy grande"

Este viernes, en Cortá por Lozano, la conductora del programa tuvo su última invitada, quien disparó algunas confesiones de última hora sobre algunos e interesantes aspectos de su intimidad y la ropa que más le gustaba en su etapa de vedette.

"La tanguita amarillita limón de Ritmo de la noche, cuando hice 'La diosa del verano'", aseguró, sin dudarlo. "¡Qué bomba! ¡Ese culo envidiable!", tiró Verónica Lozano, conductora del envío.

Lo cierto es que luego de que Lozano alabara su cola, Marixa Balli- de ella hablamos- arrojó una inesperada confesión: "Igual después me lo lipoaspiraré porque era muy grande. Me lo saqué. Viste que la gente se pone, bueno, yo me lo saqué", reconoció la morocha.

Y contó una anécdota al respecto: "Un día me pasó que estaba en el casino de Salta haciendo un evento y veo a una chica con un cuerpo muy parecido al mío y ya la cola se le estaba desbordando. Yo dije 'si no hago algo pronto con esta colita, que ya de chiquitita era pomposa, voy a terminar así a esa edad'", contó Marixa.

"Al día siguiente llamé al cirujano y le dije 'haceme una cirugía para modelar ya y que quede chiquitito'. Sacó todo el volumen, sin poner nada y me dejó todo chiquito", reveló Marixa Balli, sobre su inolvidable trasero.