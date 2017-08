"Me gustaría que El Polaco aclare un poquito las cosas y me defienda más"

Barby Silenzi habló después de que el martes en la pista del " Bailando " se le mencionó a El Polaco que ella le habría enviado fotos hot hace un tiempo cuando él estaba solo.





"La verdad que no le mandé nada al Polaco. Primero yo no me cuelgo de nadie porque con El Polaco somos amigos, si me hubiese querido colgar lo hubiese hecho. Tuve un año entero para hacerlo en el 2016", explicó la bailarina.





"Después nadie tiene que embocarme nada porque yo no hago ni hice nada más que tener una amistad con él. Si ella va a embocar a todas las amigas que él tenga... Y la verdad que no tengo la culpa de que hayamos tenido algo el año pasado", agregó.





"Y me recontra molesta que todo el tiempo se este especulando con eso. O sea, todo el tiempo mirando al pasado a lo que ya pasó. Si él está muerto de amor por ella, por qué me joden a mí que solamente soy amiga y no pasa más nada"





Y manifestó su enojo por este tema que se sigue hablando: "Aparte, ¿acá nadie se pregunta si a mí me gustaría estar con una persona comprometida? Y la respuesta es que no, me quiero demasiado como para estar en un papel de amante, ¡Ni loca! Estoy soltera pero eso no quiere decir que esté sola".





"Y también me gustaría que El Polaco aclare un poquito más las cosas y me defienda un poco en toda esta situación, pero ya lo hablaré con él a eso", cerró Silenzi.