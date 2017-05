Entrevistado por un ciclo radial, el protagonista de esta nota, Jey Mammon, habló de sus preferencias sexuales y, por supuesto, causó revuelo con sus declaraciones, contando que tiene fantasías con Leo Sbaraglia y que su primera vez fue con una mujer.





"En su momento dije que fue como ir a hacer pis al baño y se armó un escándalo. Lo que quise decir es que cumplí con el acto. Incluso me quedé dormido pero la chica me dijo que me quedara tranquilo, que le pasa a todos", remarcó.





Más tarde, confesó que hizo tríos, pero opinó que "hay que ser organizados". Además, reveló que su "posición preferida es patitas al hombro" y que le gusta que durante el sexo haya comunicación: "Tampoco quiero que grite como Valeria Lynch. No me gusta que mientras tengo relaciones me interrumpan para hacer comentarios", confesó.





"Me gusta que un hombre grandote me domine en la cama". Y luego agregó: "Prefiero usar slip. A veces me pongo bóxer pero apretaditos", concluyó.