Luego de cuatro años juntos, Mauricio D'Alessandro se casa con Mariana Gallego. La información la dio el periodista Ángel de Brito en Twitter.





Embed Felicitaciones a mis queridos @dalessamauricio y Mariana Gallego. El viernes, Mauricio le propuso matrimonio. ❤️ pic.twitter.com/OUDVk2euT4 — @ N G 3 L (@AngeldebritoOk) 17 de septiembre de 2017



El sitio PrimiciasYa.com se contactó en exclusiva con el abogado quien confirmó la noticia: "No hice ningún anuncio de nada. La realidad es que le dije de casarnos y me contestó que sí. Le pregunté si quería casarse conmigo, tardó unos tres segundos y respondió que sí".





mauricio dalessandro mariana gallego 3.jpg





"Es un casamiento de dos personas que ya estuvieron casadas. Es una cuestión íntima, ni siquiera voy a hablar del tema en público. Se lo conté a cinco amigos, uno puso una foto y después se fueron dando cuenta todos".





"No es un tema que quiero hacer público, es un tema intimo. No tengo mucho más para decir, no voy a estar en el living de Susana por esto. Me comprometí y le hice una propuesta de matrimonio, no sé si será mañana o dentro de dos meses. Vamos a tratar de hacerlo sin que se sepa", cerró D'Alessandro.





Por Luciano López L. / lopez.luciano@primiciasya.com / @lucianolopez25