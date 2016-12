Matthew McConaughey: "Mi padre murió teniendo sexo con mi madre"

Playboy. Matthew McConaughey dejó atónito a todo el mundo de espectáculo y el cine con sus fuertes declaraciones en la revista





El reconocido actor y ganador de un Oscar por Dallas Buyers Club habló sobre la muerte de su padre, su primera vez en el sexo y su relación con las drogas.





"Mi padre murió haciéndole el amor a mi madre, por cierto. Eso refleja mucho quién era mi madre", fue la frase que lanzó al referirse a su progenitor sin dar más detalles. Luego continuó haciendo referencia a sus experiencias sexuales.





"Todo lo que había visto eran fotos de Playboy de mujeres paradas. Nunca mostraban todo, entonces pensaba que la vagina iba de Este a Oeste. Entonces yo estaba ahí y era como, ¿dónde está? ¿La pasé por alto? Tres horas después aprendí que va de Norte a Sur. Estaba hermosa e inocentemente mal informado", reveló.





"Creo que tenía 14 años cuando mi papá y yo tuvimos la charla sobre la sexualidad. Me dijo: 'Escucha, chico, baja tus pantalones. Vamos a ver qué tienes. Bueno, ¿vistes esas que están ahí? Son las que hacen un bebé. Y este pequeño amiguito es por donde sale el semen'. Estuvo bueno y fue una suerte de 'chau tabú'", agregó.





Por otra parte, hizo referencia al episodio en 1999 cuando fue arrestado por fumar marihuana desnudo en su casa: "Vi que los ojos del policía se agrandaron cuando me identificó. ¡Oh, mira lo que tenemos aquí'. Mi primera llamada fue a mi madre. Me sentía culpable porque no fui criado para estar en la cárcel. ¿Qué tiene de malo tocar el bongó desnudo? No me arrepiento por el modo en el que llegué allí. ¿Pero cuál es la moraleja? Cierra la ventana que tiene el hermoso aroma a jazmines porque son las dos de la mañana y podrías despertar algún vecino".