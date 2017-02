Matt Damon confirmó que George Clooney espera mellizos

George Clooney y su esposa Amal están esperando mellizos, confirmó el jueves el actor Matt Damon , agregando que estaba tan emocionado por la pareja que "casi se puso a llorar" cuando se enteró durante el otoño boreal.





Damon dijo a Entertainment Tonight Canada que Clooney, de 55 años, le contó la noticia mientras estaban filmando una película y que su esposa, Amal Clooney, de 39 años, tenía unas ocho semanas de embarazo en ese entonces.





"Le dije, '¿Estás loco? No le digas a nadie más, no le digas a nadie más, quiero decir, ¿no conoces la regla de las 12 semanas?'. Desde luego él no la conocía", dijo Damon entre risas.





"Luego, cuatro semanas después, le dije, '¿Está todo bien? ¿Estamos bien?', así que estoy muy emocionado por él", agregó.





El embarazo es el primero de la pareja, que se casó en una lujosa ceremonia en Italia en el 2014.





Representantes de George y Amal Clooney no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios de Reuters.





Damon elogió a Amal, una abogada especializada en derechos humanos, y la consideró "una mujer notable", afirmando que George Clooney "se ganó la lotería". Agregó que los Clooney "serán unos padres asombrosos, esos niños son afortunados".