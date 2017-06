Matilda Blanco le respondió a Farro y de paso le pegó a Fátima Florez

Nueva guerra se desata en el mundo de la farándula porteña y esta vez las protagonistas son Mónica Farro y Matilda Blanco. La uruguaya está furiosa con la crítica de moda porque cree que sus comentarios son dañinos a nivel personal.





"Matilda hace bastante que habla mal de mí. Es una persona que no critica la ropa. A mí que me critiquen la ropa me da lo mismo, no me interesa, hasta me divierte. Pero cuando ya se meten conmigo es otra cosa", comentó Farro a un sitio porteño.





"Me parece que es una mujer demasiado frustada por cosas que le habrán pasado en la vida que no voy a nombrar y yo soy muy feliz. Tengo una familia hermosa, un hijo maravilloso que Dios me dio", agregó la charrúa.





El portal PrimiciasYa buscó la otra campana, Matilda para que le respondiera: "Mi personaje no se mete nunca con el tema físico, no me importa si es mayor, más joven, linda fea, gordita, delgada, baja o alta. Me fijo en una elección de algún look. Cuando está mal, la critico, si está bien, la felicito".





"Nunca digo si esa chica es fea, ladrona o mala persona. Evidentemente, en nuestra sociedad da mucha más vergüenza estar mal vestido que ser ladrón. Te metés con el ego de una persona. Me parece linda, pero no sabe elegir lo que se pone", agregó con dureza.





"Cuando dice que me mire al espejo, es ella la que me está diciendo fea, y haciendo bullying. Ella es la que discrimina".





Para completar, también tuvo tiempo para referirse a otra mujer de la farándula: "Yo no le digo que por mal vestida no va a conseguir un trabajo. Ella es vedette y le va bien. No juzgo el talento. Por ejemplo Fátima Florez, es una gran artista pero elige mal lo que se pone. No tiene que ver con mis frustraciones sino que con mi trabajo, soy crítica de moda. Soy una persona capacitada para eso, me formé".