Matías Attem: "No necesito de Cormillot para bajar los kilos que tengo de más"

Yanina Passarello y Matías Attem fueron expulsados de "Despedida de Solteros" (Telefe) a comienzos de año por romper las reglas.

Recientemente se había sumado a Cuestión de peso, el ciclo conducido por Fabián Doman en El Trece, y su suerte no fue muy distinta: a pocos días de haber firmado su contrato, un episodio violento los dejó fuera del certamen.

La joven pareja viajó durante la semana pasada a Chascomús junto con sus compañeros. Allí se animaron a volar en avioneta y a remar en la laguna. Todo marchaba bien, hasta que Yanina tuvo un fuerte cruce con Liz, por celos.

La morocha acusó a su compañera de ser una "atrevida", entre otros agravios, supuestamente, por haberse propasado con su pareja.

En diálogo con el sitio PrimiciasYa.com, Matías se refirió a su polémica salida del programa: "No necesito del doctor Cormillot para bajar los kilos que tengo de más. Pensé que éramos funcionales al programa con nuestra inclusión. Pero acepto y respeto la decisión y las reglas que tiene la clínica como la producción sobre la conducta de los participantes en el ciclo".

"El día que estuvimos el programa midió muy bien y el sábado que ya no estuvimos bajó. Evidentemente nuestra presencia algo genera en la gente. Yo acompaño a Yanina en todas las decisiones y en sus comportamientos, como su pareja la entiendo y me pongo en su lugar. Pero después de lo ocurrido el sábado tomé la decisión de hacer nuestros proyectos por separados. No vamos a volver a trabajar juntos en ningún programa más. Prefiero preservar nuestra relación de esa manera. Recientemente salieron propuestas que estoy elaborando solo, ya sin Yanina. Aunque nuestro amor es sólido y estamos juntos desde el primer día", indicó.

Por último, remarcó: "Quiero agradecerle a Fabián Doman que tuvo palabras muy buenas sobre mi trabajo. Es una gran persona y maravilloso profesional".

Embed