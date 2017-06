Matías Alé minimizó la extraña sombra que aparece en una película suya

Matías Alé es uno de los protagonistas del largometraje "Días contados", película dirigida por Mauro Cirigliano, donde también participan María Eugenia Ritó, Gastón Pauls y Toti Ciliberto, entre otros.





En las últimas horas, apareció un video de una escena donde está Matías junto a la actriz Carolina Rotolo y la sombra de una persona aparece reflejada en una puerta.





"Todos los miembros del equipo presentes en ese momento vimos el video y no le encontramos una explicación racional. Lo que sucedió no tiene lógica", comentó el director.





El portal PrimiciasYa habló con Alé, el gran protagonista de esta toma, que minimizó el tema y no quiso darle más trascendencia: "No tengo nada para decir, es una sombra nada más, no le agreguemos algo raro a eso".





"Claro que lo minimizo, no pasa nada. Que cada uno piense y opine como quiera", manifestó el comediante en charla con este medio. Para vos, ¿es una sombra paranormal?