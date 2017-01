La semana pasada, en C5N, Martín Amestoy se cruzó a distancia con su ex novia Silvina Escudero. La morocha se encontraba en un móvil desde Mar del Plata y él en los estudios del canal. Ambos cruzaron algunas palabras.





Primiciasya.com se comunicó con Amestoy quien dio sus sensaciones después de volver a hablar con su ex, con quien había terminado de la relación en medio de un escándalo.





"Es un encuentro que yo siempre quise tener, evidentemente del otro lado no y lo entiendo y lo respeto, está todo bien. Ya pasé esa página hace mucho, no me quedé con nada. Simplemente me gusta no estar mal con nadie. Yo sé muy bien cómo fue la historia, no mentí ni exageré en nada, al contrario, guardé".





Y comentó: "Yo estoy en otra completamente en lo laboral y personal. Elijo buena onda. Fueron dos años y no quiero saber nada con cosas negativas y peleas".





"Es el primer encuentro, muy frío, muy raro. Me gustaría que sea de otra manera pero seguiré insistiendo. Del otro lado está como muy cerrado el encuentro", fundamentó sobre la charla.





"Yo con laburo de hormiga seguiré insistiendo, me gustaría mucho tomar un café con ella. Lo digo siempre. Siempre busqué el encuentro yo y le mandé mensajes que nunca respondió", cerró Amestoy.



Fuente: PrimiciasYa