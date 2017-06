Marley necesita de dos mujeres para ser padre por cuestiones legales

Marley se convertirá en padre a través de un alquiler de vientres en Estados Unidos.





El conductor necesita de dos mujeres a estos fines y en una entrevista explicó los motivos.





"Son dos personas distintas la donante del óvulo y la persona que alquila el vientre por una cuestión legal, para que la paternidad sea 100% mía. Acá la ley no protege con claridad si uno quiere la paternidad de esta manera, en Argentina es madre la mujer que está pariendo", manifestó.





En cuanto al proceso que le toca atravesar, aseveró: "Fui a conocer a la chica, nos conocimos vía Skype y empezamos una relación muy linda porque ella tiene una vibra increíble, tiene muy buena energía y sentí que era la indicada para esto. Ella siente que su misión es poder ayudar a las personas que no pueden ser padres por sí solas".





"Toda mi vida deseé esto y hoy se hace realidad, no lo puedo creer. Sentí que ya estaba bien asentado en mi carrera, que ya podía dar ese paso porque en realidad me pasó que antes viajaba muchísimo, a pesar de que el deseo de ser padre lo tuve siempre. Mi familia está emocionadísima, mi mamá está ansiosa porque es el primer nieto. Mi objetivo final es criarlo como me criaron a mí con mucho respeto y amor", concluyó Marley en Agarrate Catalina.