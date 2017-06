Las ternas de los Martín Fierro suelen generar polémicas casi desde su misma instauración como el premio a lo mejor de la radio y la televisión argentina.





Sin embargo, esta vez la elección de los nominados a las estatuillas tuvo una perlita: la aparición por primera vez de Intrusos entre los candidatos al galardón.





La inclusión del ciclo en la categoría Magazine obviamente no pasó desapercibida para Jorge Rial , quien mantiene una postura contraria a estas distinciones. "Los felicito a ustedes que hacen este programa porque están ternados. Está ternado Intrusos como Mejor Magazine. Voy a decir algo públicamente, lamentablemente no puedo renunciar a la terna porque es al programa, son ustedes, es la producción", expresó.





El portal PrimiciasYa.com habló con Marina Calabró, quien está como panelista en el ciclo de América TV hace tres años, y defendió la nominación de "Intrusos" para los premios que se entregarán el próximo 18 de junio por la pantalla del Trece.





"Hablando en serio, no me escandaliza que 'Intrusos' sea considerado un magazine. De los rubros que existen, es el que medianamente podés encontrar para ponerlo. Y la verdad es que no siempre tratamos temas que sean estrictamente de espectáculos así que no me parece tan descabellado. Entiendo que es más un programa de espectáculos que un magazine, pero no existe el rubro", señaló Marina.





Y agregó: "Defiendo la nominación y si me invitan iré a la fiesta como he ido un montón de veces sin estar nominada. Igual creo que no vamos a ganar porque los otros dos programas (El Diario de Mariana y Morfi) son claramente un magazine y nosotros entramos medio por la ventana en el sentido del género. Igual nunca está dicha la última palabra".