Enamorados, y manteniendo el vínculo sentimental resguardado, Mariano Martínez le dedicó unas dulces palabras a su pareja, Camila Cavallo, quien está embarazada de 3 meses.



"Desde que llegaste, no hacés más que iluminar todo, amo cada instante juntos. Ojalá sea como queremos y decimos todos los días, hasta viejitos juntos (obvio yo cuatro mundiales más viejito que vos). Igual el ahora es lo importante y mejor no podría ser. Te amo muchísimo @camilacavallo vamos por más, paso a paso", escribió el actor en su Instagram.



Recordemos que hace unos días, Mariano confirmó en diálogo con PrimiciasYa.com la llegada de su primer hijo con Camila: "Estoy muy feliz y mis hijos viven con mucha felicidad la llegada de un hermanito. Únicamente me interesa que venga con salud y alegría, ya sea varón o mujer", manifestó el actor, quien tuvo dos hijos -Milo y Olivia- junto a Juliana Giambroni.