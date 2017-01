Mariano Martínez y el "embarazo exprés" de Camila Cavallo

El de ellos es un romance fulminante, tanto es así, que a poco de cumplir seis meses de noviazgo, ella ya cursa un embarazo de casi tres. En agosto pasado, Mariano Martínez (38) presentó formalmente en las redes sociales a la mujer que le había robado el corazón: la bella modelo Camila Cavallo (22), a quien conoció a través del chat de Instagram.





"El amor es el motor de mi vida, nunca tiene una sola forma. Es lo que te hace bien. A esta altura ya todos saben lo que significa ser padre para mí. Me encanta, soy feliz siendo padre de dos hijos (Olivia, 7 y Milo, 3) y lo seré de tres también, es una responsabilidad, claro, pero muy placentera. Es el trabajo más lindo del mundo", aseguró el galán de Amar después de amar, la tira de Telefe próxima a estrenarse, en una entrevista con la revista Luz.





"Todavía no sabemos el sexo, recién vamos a cumplir los tres meses de embarazo. Yo no siento que haya sido muy rápido todo, te juro... Supongo que mi naturaleza es así, soy lanzado y ya no me preocupo por eso. Sé que voy a morir así", explicó sobre la velocidad con la que se dio su relación con Cavallo.





Divertido, Mariano trazó un paralelismo futbolístico a la hora de hablar de los 16 años que le lleva a Camila. "Y... ¡son cuatro mundiales! Ja ja ja. Te soy sincero: no siento esa diferencia para nada, la llevo muy bien. Además, mi ídolo es Mick Jagger, así que imaginate", dijo el actor, que, a la hora de hablar de sus ex, marcó los puntos sobre las íes. "Prefiero no hablar del tema Lali (Espósito). Juliana (Giambroni) es la madre de mis hijos, es un caso muy distinto. Los dos tenemos bien en claro que la prioridad absoluta son ellos. Y queremos criarlos en armonía y paz. Por sobre todas las cosas", concluyó Martínez.