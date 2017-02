Mariano Martínez publicó la primera foto de una cicatriz que marcó su vida

Mariano Martínez reveló tiempo atrás en una entrevista gráfica que a los 9 años sufrió un severo accidente que le causó gangrena en su pierna izquierda.





De hecho, estuvo a punto de perder una de sus extremidades: "Me pisó un colectivo. Yo salía de mi primera clase de dibujo y el bondi pasó muy rápido. Estaba con unos amigos y cruzaba para comprar leche. Intenté esquivarlo, pero me agarró la pierna izquierda. Ni me vio. Menos mal que le gritaron para advertirle y frenó. Si no, no estaba acá", contó en 2011.





Y amplió: "Estuve a punto de morirme. Tenía una gangrena impresionante, una semana más y me cortaban la pierna. Me dijeron que si pasaba a la otra, la infección me llegaba a la aorta y me moría. Fue surrealista, para un nene de 9 años es mucho. Hoy no le tengo miedo a la muerte, pero digamos que la vi de cerca".





Con el hecho consumado y ya digerido, el galán publicó por primera vez la imagen de la cicatriz que lo acompañará por el resto de su vida. Mirá el posteo que realizó en Instagram: