Mariana de Melo, feliz con su hija tras una dura lucha por ser madre

Luego del esfuerzo que le puso a todo lo que encaró en su carrera y a la fortaleza que demostró en los momentos más difíciles, Mariana de Melo (37) vive el momento más feliz de su vida junto a su marido, José Fortunato (42), y su beba, Lupe (10 meses).





"Esta maternidad la estoy viviendo con mucha felicidad. Esta enana me cambió la vida y todavía no lo puedo creer. Porque es algo que siempre soñé y que ahora se hizo realidad. Así que lo estoy disfrutando a morir", contó la orgullosa mamá en diálogo con la revista Pronto.





La exvedette recordó el terrible accidente automovilístico en 2007 y las tristes consecuencias que los médicos le dijeron que podía tener: "Lograr el embarazo no fue fácil para nada. Por suerte, Lupe quiso venir y acá está. Pero luché un montón para lograrlo. Después de lo que me pasó, a mí me dijeron que no iba a poder tener hijos".





"Por eso, a los tres meses de haber conocido a mi marido, lo senté y le dije, 'te tengo que contar que, a raíz de mi accidente, es muy posible que no pueda ser madre. Así que si vos tenés planes de formar una familia y tener hijos, quizá yo no sea la persona indicada'. Pero él me dijo que estaba enamorado de mí y que íbamos a luchar juntos por ser padres, pero que si no lo lográbamos, igual se iba a quedar a mi lado", relató, destacando el enorme gesto de amor del papá de su nena, con quien sale desde hace 6 años.





Por otro lado, De Melo dio detalles del tiempo que pasó entre que empezó a buscar a su hija hasta que el test dio positivo: "Fueron más o menos cuatro años. Yo hice un tratamiento con pastillas y control de ovulación. Pero no fue fácil, porque también tuve una pérdida en el medio".





"Cuando recuerdo todas las que pasé, pienso que ya era momento de que mi vida cambiara. Y, por suerte, se me dio lo que tanto deseaba. Pero en aquella época, sobre todo cuando estaba en plena recuperación, ni pensaba que esto iba a ser posible. Lo único que quería era salir adelante. Pero no me imaginaba que iba a poder cumplir mi sueño de formar una familia. Creo que hasta había perdido las esperanzas. Porque todo lo que me pasaba era malo. Hasta que un día cambió todo. Así que no tengo más que palabras de agradecimiento. Y no guardo malos recuerdos de lo que me tocó vivir, porque pienso que gracias a todo eso, hoy estoy donde siempre quise estar", agregó.





Por último, la modelo y actriz dejó en claro sus deseos de agrandar la familia: "Antes de volver a hacer teatro o tele, quiero tener otro hijo. Si Dios quiere y yo puedo, me gustaría darle un hermanito a Lupe para que crezcan juntos", finalizó, feliz por su presente.