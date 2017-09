Marian Farjat, sobre Brian Lanzelotta: "Tiene una personalidad muy agresiva"

Días atrás, Brian Lanzelotta y Gladys "La Bomba" Tucumana se cruzaron fuerte en la pista del "Bailando" y mientras la mamá de Tyago asegura que el cruce podría haber terminado en violencia de género, el cantante tropical, la acusa de mentirosa.

En este marco, durante su visita a BDV (Ciudad Magazine), Marian Farjat, ex pareja de Lanzelotta, respondió preguntas sobre la voluble personalidad del muchacho, luego de ver lo que sucedió entre ellos en ShowMatch.

"Yo lo amé un montón, pero obvio que hubo momentos agresivos", arrancó. Y continuó: "Brian tiene una personalidad muy agresiva, como se lo pudo ver en ese programa, en Gran Hermano 2015, en situaciones que tuvo conmigo como romperme teléfonos. Es un tema que me duele tocar porque a él lo súper amé, pero es la verdad. No se puede ocultar el sol con la mano".

"Había discusiones que no se podían sostener. Uno, cuando tiene un problema con una pareja, se sienta y charla normal, con respeto", afirmó luego.

Más tarde, habló en concreto del episodio entre el morocho y la tucumana: "A mí esta situación me asusta, pero tampoco puedo ser hipócrita porque tuve mil situaciones así con Brian, pero nunca lo dije porque estaba enamorada, porque lo aceptaba como era".

"Estoy segura de que con Brian no voy a volver, ya está. Es definitivo. No se puede volver a algo que no funciona. Me decía pu... de mier.... Eso, en mil peleas que tuvimos. Usa muchas malas palabras, o conch.., lo que sea", concluyó Marian Farjat.

