Mariah Carey le tiró unos cuantos palitos a su ex

Mariah Carey está dando un vuelco a su malogrado comienzo de año. La cantante estadounidense, que fue cuestionada luego de ejecutar un errático show de Año Nuevo el pasado 1 de enero, lanzó una nueva canción, la cual tiene elementos suficientes para convertirse en un hit.





Carey dio a conocer la balada "I Don't" anoche, en el último capítulo de la primera temporada de su docureality, "Mariah's World". El sencillo está inspirado en el reciente fin de su relación con el magnate australiano James Packer. "Desde que terminó la gira me tomé el tiempo para procesar mis sentimientos, y empecé a escribir una canción para expresar lo que he estado pasando", dijo la estadounidense al presentar su nuevo sencillo. "Si no estás recibiendo el amor que necesitas de la persona con la que supuestamente estás en una relación ¿para qué seguir con esa situación?", añadió en referencia a su romance con el empresario.





Carey posteriormente subió a Instagram un extracto de la canción, un R&B con el que nuevamente la diva demuestra su talentoso registro vocal. La letra escrita por la cantautora, por otra parte, lanza dardos a Packer. "Porque cuando amas a alguien, no lo tratas mal. Echaste a perder todo lo que teníamos, probablemente pienses que voy a regresar, pero no lo haré", dice en una de sus estrofas.





Embed #IDONT Un vídeo publicado por Mariah Carey (@mariahcarey) el 29 de Ene de 2017 a la(s) 7:16 PST