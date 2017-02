La manifestación nombrada #Tetazo fue convocada por redes sociales luego que, el mes pasado, la policía intervino en el balneario bonaerense de Necochea por la presencia de tres mujeres que tomaban sol sin corpiño. Sin embargo, la siempre polémica María Martha Serra Lima, no vio con buenos ojos tal expresión.





En diálogo con La Once Diez, la cantante dijo que "me parece ridículo la verdad, me parece espantoso. Porque además no cualquiera puede mostrar el pecho, porque no son siempre lindos", arrancó a criticar.





"Me encanta que las mujeres quieran hablar, quieran reclamar, pero esto es exhibicionismo, es horrible", explicó. "En Estados Unidos está prohibido, al menos donde estoy yo, hay playas nudistas, no hay necesidad de ir así a cualquier lado. A mí no me representa, no me llegó nada y no creo que a mis hijos les gustaría que ande mostrando así, con tipos, en una esquina", agregó.





Más tarde, se refirió a las declaraciones que realizó en Desayuno Americano, donde utilizó el término despectivo "negritos cabeza": "Lo de negritos cabeza lo dije porque relaté algo que me dijo un chofer mío, que me llevaba y que estaba aterrorizado porque temía que nos robaran a nosotros, eran dos muchachos tocando timbre en una casa a la 1 de la mañana. Yo no uso ese término, yo digo negro por ahí, pero no negro cabeza".