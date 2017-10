María Julia Oliván habló después del encontronazo que tuvo el fin de semana con Yanina Latorre en la mesa de Mirtha Legrand.





Latorre volvió a cargar contra Oliván, pero la periodista aclaró "no me interesa para nada el tema. Me aburre. No me puse a ver la tele ni leer nada. Me llamaron de un montón de personas, pero no quiero hablar, cero, porque me chupa un huevo (sic)"





También respondió con ironía cuando le contaron que Latorre la trató de mentirosa: "¡Ay, qué miedo... Chau... Me están jodiendo. Chicos, en serio!





"En la mesa de Mirtha hablé porque era la invitada de Mirtha Legrand . No le contesté en Twitter nada. Solo tuiteé la nota de mi portal. No sé qué puso en Twitter. Soy oficialista, soy mentirosa, soy una persona corrupta y todo lo que dijo ella tiene razón. Les mando un besito a todos", dijo Oliván con sarcasmo.





María Julia Oliván le respondió a Yanina Latorre



María Julia descartó haberse puesto contenta con los problemas maritales de Yanina y se preguntó si "creen que puedo disfrutar del dolor de la mujer. Me gustaría que esté menos triste, que ella, su marido y sus hijos estén bien. La vi angustiada, pero eso es obvio."





"¿Arrepentirme? No. ¡Qué me voy a arrepentir!", cerró la periodista al reflexionar sobre si quería retirar algo de lo dicho.





Fuente: Eltrecetv.com.ar