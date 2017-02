María del Cerro abrió su corazón y habló de sus recuerdos de su infancia, marcada por la historia de su hermano Agustín, con retraso madurativo.





La modelo fue revelación en la pantalla chica por su participación en el certamen más famoso del país, que conduce Marcelo Tinelli, y protagonizó uno de los momentos más emotivos del programa cuando bailó con Agustín y estremeció a todos.





A partir de ese momento, como ella misma lo expresa, vivió una transformación que hoy disfruta. Lo cierto es que en su niñez significó un problema difícil de resolver. "Agus tiene ese retraso porque tenía que nacer un martes a las diez de la mañana por cesárea, pero lo demoraron un día y medio. Es decir, hubo mala praxis. A mis padres les llamó la atención que no caminara teniendo año y medio. No había exámenes previos tan exhaustivos como ahora. Le hicieron la tomografía computada y ahí saltó que tenía un retraso madurativo, producto del parto demorado. Yo estaba recién nacida, tenía tres meses", explicó en Revista Viva.





"Mi mamá de lo único que se ocupaba era de Agus: de llevarlo al colegio, al fonoaudiólogo, al psicólogo, a equitación, donde participaba de las Olimpíadas especiales. Así que me hice un poco solita, más allá de que siempre fui muy autosuficiente. No te digo que lo odiaba, pero relacionarme con él era difícil para mí. Por ejemplo, íbamos a la casa de mi prima y se me pegaba porque yo era su ídola, y a mí eso me molestaba. Le repetía: Salí, salí. Sentía rechazo, algo que ahora de grande me hace sentir mal. Hasta que entendí que me pasaba eso por ser chica. Y hoy que soy mamá, pienso en mis padres: debe haber sido muy duro ver mi rechazo hacia él", reflexionó.





Hoy, la exposición de su historia de vida hizo un giro en su imagen pública, que disfruta: "Hoy somos re unidos y yo lo incluyo en toda mi vida. Es el padrino de Mila, mi hija de un año y medio, viene con nosotros al campito de los abuelos de mi marido. Está incluido en todo".





"Ahora todo el mundo lo conoce. La otra vez, una señora, en el Paseo Alcorta, me dijo: 'Te quiero felicitar por lo de tu hermano', y se emocionó. También me paran por la calle y me cuentan: 'Tengo un primo con un retraso también'. Sin duda, la gente conoció una faceta distinta mía. Porque quizás algunos creen que por ser modelo y estar con la frivolidad, no te pasan cosas duras", completó.