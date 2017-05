Maluma abandonó una entrevista por una pregunta que lo incomodó

El cantante colombiano Maluma abandonó una entrevista televisiva algo ofuscado porque un periodista de la cadena Univisión le preguntó sobre su polémico tema "4 babys".



"¿Cuándo tú grabaste el tema esperabas tanta controversia?", le preguntó el periodista Tony Dandrades.



"Es que yo creo que vinimos a hacer una entrevista sobre mi compañero aquí", dijo el joven intérprete colombiano, evidenciando su incomodidad por la pregunta.



El reportero de Univisión no perdió los papeles y, a pesar de que vio que Maluma abandonó el set de grabación, decidió continuar la entrevista con el acompañante de Maluma.



"Bueno, ¿y tú grabarías un trap?", preguntó.



Al no haberse retirado el micrófono pechero, se pudo escuchar cómo Maluma instó a su colega cantante a no responder las preguntas del periodista de Univisión.



"Yo creo que no deberías responderle a la gente", dijo el intérprete de "4 babys".



"Qué pena, amigo, (el periodista) entra en cosas que a mí no me interesan en este momento", concluyó el cantante colombiano.



Maluma ha enfrentado muchas críticas por la letra de su canción, sin embargo, es la primera vez que pierde la paciencia de esta forma.



En su cuenta de Instagram, el también intérprete de temas como "Felices los 4" y "Chantaje", compartió esta imagen con el mensaje: "Caballero ante cualquier adversidad".