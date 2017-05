Magui Bravi y los rumores de romance con Adrián Suar: "La verdad que me molestó"

Magui Bravi dialogó con el sitio PrimiciasYa.com en una charla vía Facebook live sobre su incorporación a la exitosa obra "Acaloradas" .

"Llega en un momento muy intenso de mi vida, pero estoy feliz de sumarme a este espectáculo", expresó la actriz sobre este presente laboral.

Sobre la operación estética de su nariz, en tanto, comentó: "No tenía ganas de que se ventile".

Y aclaró sobre los rumores que la vincularon a Adrián Suar : "Me molestó, la verdad que sí. Tenía miedo que se me arruine un laburo, de hecho, me pasó. Eso. No necesito ese tipo de prensa, ni loca, nada que ver".