Pablo Cabaleiro, el "Mago Sin Dientes", recordó con una imagen de su infancia su encuentro con Carlitos Balá en las redes sociales.

El mediático contó por qué compartió esa imagen: "Hoy y ayer estoy sintiendo los mismos nervios que tenía cuando tenía 14 años y debuté por primera vez en televisión en el programa de Carlitos Balá en ATC. Tenía unos nervios impresionantes, en esa época me acuerdo que salía del colegio y me iba directamente al canal. La verdad que esos nervios jamás me los voy a olvidar. Y esa misma sensación es la que estoy sintiendo por el compromiso de poder brindar lo mejor de mí cada vez que se me presenta una oportunidad como esta. Un sueño a uno se le cumpla de esta manera y bailando en esta gran pista".