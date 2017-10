Macarena Rinaldi: "Â¡No estoy saliendo con Hoppe!"

Esta semana, tras bailar en el programa "ShowMatch", Macarena Rinaldi se sorprendió cuando Moria Casán develó una escena donde ella se encontraba muy cerca del Federico Hoppe, productor del programa.

"¡No te hagas la tímida que te vi en un pasillo muy cerca de Federico Hoppe!", sostuvo la integrante del jurado.





Embed

En charla con este portal, Macarena volvió a desmentir los rumores de romance con una de las manos derechas de Marcelo Tinelli (la otra es el Chato Prada).

Embed Explotan los nuevos vestidos de @beblessedoficial Una publicación compartida de macarena rinaldi (@macarinaldiok) el 1 de Oct de 2017 a la(s) 12:26 PDT

"Lo que estábamos haciendo es hablar. Ella dijo eso. Pero eso no quiere decir nada. Yo no estoy de novia pero tampoco estoy sola", sostuvo.

Embed Daaaale tan hermoso va a ser este conjunto?! Back de hoy! Próximamente @beblessedoficial @feferobledopeinador @rocioescobarestudio Una publicación compartida de macarena rinaldi (@macarinaldiok) el 29 de Sep de 2017 a la(s) 6:33 PDT

Y agregó: "Estoy muy bien. No estoy saliendo con Hoppe. No le rindo cuentas a nadie. Lo que dijo Moria no me complica en lo más mínimo".