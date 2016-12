Muchas famosas reciben miles de agresiones a través de las redes sociales, principalmente en Instagram. Por eso, muchas de ellas decidieron bloquear la parte donde se pueden comentar sus fotos. Y ahora, Luli Fernández estalló de bronca y lo expresó en Twitter, luego de notar que esas fuertes críticas no cesan.

"Las mujeres que agreden sistemáticamente en las cuentas de Instagram de quienes trabajamos en el medio son las mismas que después se plantan con el cartel de #NiUnaMenos. Las barbaridades que leo en mis redes y en las de amigas del ambiente me ponen la piel de gallina. Es triste leer a una mujer agredir a otra, no hace más que evidenciar el espantoso lugar en el que ellas mismas se ponen. Muy triste", escribió la modelo.

Luego, posteó una imagen con la siguiente leyenda: "El que es feliz, se le nota. No critica, no envidia, no juzga, no busca pelea, no jode y no se muere por ser el centro de atención".

