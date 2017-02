Luifa contó la relación especial que tiene Ivana Icardi con su hija

Tras ganar Gran Hermano 2016, Luifa Galesio consiguió no solo alzarse con el premio mayor del reality, también terminó encontrando el amor en los brazos de Ivana Icardi





Consolidados, la pareja estuvo en Tarde Xtra (C5N) y habló de la gran relación que tiene la hermana de Mauro Icardi con Lola, la hija de Luifa fruto de su relación con Romina Campos Olave.





"Cuando está conmigo, parece como si Ivana fuera la madre. Mi hija la quiere y a veces le dice mami. Ella es muy buena con mi hija, es excelente y además tiene dos hermanitos que tienen la misma edad que mi hija y ya está acostumbrada", aseguró el cordobés.





"La familia de él cuando viajo a Córdoba es un amor. La nena es tan linda y tan cariñosa. Más allá de que él diga que me dice mami, ella tiene su mamá y conmigo tiene un cariño enorme, me quiere un montón", remarcó Ivana que, junto a Luifa revivieron los momentos más lindos del viaje que hicieron juntos a Gran Canaria, donde vive la madre de ella.





"Ella siempre me había hablado de su madre y del gran amor que le tiene. Ya el primer día que fuimos al supermercado la mamá me dijo 'agarrá lo que quieras', porque yo como mucho, y me dijo 'abrí la heladera y sacá lo que quieras'. Fue una maestra. La madre, su novio, Emiliano, y los hermanitos me lo hicieron pasar muy bien. No me quería volver", recordó el futbolista, sonriente sobre cómo se brindó su suegra. "Le cayó muy bien a mi mamá", lo siguió Ivana, contenta con lo bien que había salido el encuentro de conocer a sus familias.