Luciano Castro y la "intimidad" de su relación con Sabrina Rojas

Muchos más relajado en su relación con los medios, Luciano Castro se muestra más afable a la hora de hablar tanto de su camino profesional como de su vida privada junto a su esposa, la mendocina Sabrina Rojas , y sus hijos, Esperanza, Fausto y Mateo.





Hombre enamorado, el galán de Las Estrellas habló de su relación con la diosa.





"Sabrina sabe que la elijo para toda la vida. A veces siento que no le presto demasiada atención, ni le doy todo lo que le tendría que dar. Me gustaría ser más romántico. Sabrina es romántica, es especial, es todo para mí. Mi mujer me domesticó, me contiene y me aguanta", aseguró el actor en la revista Pronto.





Castro se refirió también a los celos en la pareja y reveló por qué no deja que sus hijos vean sus novelas. "Los celos de Sabrina hacía mí tienen que ver con Luciano, no con el trabajo. Se puede molestar si me hago el simpático por demás o si me pongo en pelotudo, como cualquier pareja normal. Es más, ella no ve las no ve las novelas porque estamos con los nenes y no me gusta que ellos me vean con una mujer que no es su madre. Son muy chicos todavía para explicarles que es ficción", afirmó.





Además, el actor habló de sus celos personales. "Yo soy como un macho alfa y los míos pasan por otro lado. Muchas veces no me gusta que use la pollera tan corta y le digo: '¿hace falta que salgas así?' y ella me dice 'sí', y ahí se acabó la discusión. Tal vez mis celos son más infundados que los de ella", concluyó Luciano.