Lourdes Sánchez vio el futuro de Fede Bal y Laurita como pareja

Confirmada ya la relación entre Laurita Fernández y Federico Bal, una ex amiga de la rubia, Lourdes Sánchez, estuvo este martes en Intrusos y se anotó entre aquellos que no se sorprendieron al blanquearse el romance. Sin embargo, la bailarina y conductora infantil fue un poco más allá y "anticipó" cuál puede ser la próxima novedad en la pareja.





"Para mí era muy predecible. Te puedo decir lo que va a pasar de acá a un mes. El embarazo, la próxima es el embarazo. ¿Si esta pareja dura? Sí, para mí sí. Lo van a aprovechar, por lo menos", afirmó Lourdes.





Luego, repasando los rumores que en su momento circularon cuando ya se hablaba del presunto amor entre Laurita y Fede, reveló que "pasaron cosas feas por este tema. Fede (Hoppe) y Barbie (Vélez) sufrieron mucho".





En tanto, Lourdes se encargó de remarcar las diferencias que la separan de su ex amiga al referirse a su relación con el Chato Prada y compararla con la que Laurita tuvo con Hoppe. "Lo mío es totalmente sincero. ¿Si lo otro no lo era? No sé, yo te hablo de mí", remató.





lourdes