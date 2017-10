lourdes sanchez 1.jpg



El sitio PrimiciasYa.com se comunicó en exclusiva con Lourdes quien expresó sobre este tema: "Fue re fuerte. Yo soy una persona que indudablemente no sirve para pelear, no me gusta ponerme en ese lugar. Prefiero siempre arreglar las cosas y que todo esté bien pero a veces uno está sensible, tiene un día malo y me salió contestarle algunas cosas que hoy me arrepiento porque digo: yo sé bien quien soy y qué educación tuve, duermo tranquila todas las noches".



"Sé perfectamente los valores que tengo inculcados pero me salió contestarle. No me gustó. Ayer le pedí perdón a Gladys prefiero que quede todo bien porque nos vamos a seguir cruzando y es una artista que yo admiro y siento que es un gran personaje este año en el Bailando".





"No me gusta que se generen estas cosas y prefiero pedir perdón y que todo esté bien. Tuve una respuesta re linda de ella y quedamos en hablar cara a cara y arreglar todo. Si ella piensa todo lo que me dijo, se lo acepto, yo sé muy bien quién soy y qué educación me dieron mis padres", cerró la bailarina y conductora infantil.





