Lourdes Sánchez le tiró un bombazo a la Bomba tucumana

En el ciclo "Por Si Las Moscas", la conductora aseguró que "me cruza y me dice cosas lindas, que quiere trabajar conmigo, pero en la pista tira mala onda, tiró contra nuestro folclore, diciendo que no era un folclore, y la verdad que la gente que es así no me cierra". Y agregó: "La veo tirando mala onda y después conmigo es un amor".





Y continuó: "Después se arrepiente y siempre termina llorando, pero bueno, sé que hay gente a la que le molesta ella, porque se sabe que cuando está ella va a estar todo el programa con sus quilombillos".





Luego, se refirió a los cruces de la Bomba con distintas figuras, donde muchas veces, está involucrado su hijo Tyago: "Creo que lo que rinde es la fórmula, es la madre hablando por el hijo, el hijo calladito, la madre al costadito cuando él baila".





"La verdad es que cuando me paran señoras en la calle, y me saludan y me hablan del Bailando , no hay una persona que no me hable pestes de la Bomba, no sé qué pasaría con un teléfono, si la votarían porque les gusta lo que rinde el show, o no porque no la quieren", opinó luego.





