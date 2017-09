Los Pet Shop Boys, asaltados en Río de Janeiro

Los miembros del dúo pop británico Pet Shop Boys fueron asaltados en Río de Janeiro luego de su reciente presentación en el festival Rock in Rio, según reveló Neil Tennant, vocalista del grupo, a través de su página de Facebook.





El hecho ocurrió el sábado, al día siguiente de la presentación de los Pet Shop Boys en el festival y mientras Tennant y Chris Lowe, el otro integrante de la banda, paseaban de noche frente a las playas de Copacabana.





El propio Tennant decidió salir al cruce de versiones periodísticas provenientes de medios como la página web del diario brasileño O Globo, que señalaban que ambos habían sido asaltados por delincuentes con cuchillos.





"En caso de que hayan viso informes de prensa dramáticos de que habíamos sido asaltados a punta de cuchillo en Río, lo único que ocurrió es que me metieron la mano en el bolsillo y perdí mi Iphone. Fuera de eso, disfrutando Brasil", escribió el cantante, en referencia a que ni siquiera se había dado cuenta del momento en que había ocurrido el robo, probablemente perpetrado por un carterista.





Los músicos estaban alojados en el lujoso hotel Copacabana Palace, en uno de los barrios más turísticos de la ciudad brasileña que ha sufrido un aumento de la delincuencia en los últimos meses en relación con las dificultades económicas que atraviesa el país.





De acuerdo con lo reportado por DPA, los intérpretes de clásicos del pop electrónico como "Always On My Mind" se presentaron en el primer día de Rock in Rio, que se extenderá hasta este domingo y que presenta una lista de estrellas de la música como Aerosmith, Guns N'Roses, Bon Jovi, Red Hot Chili Peppers, Alicia Keys y Justin Timberlake, entre otros.