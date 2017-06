Los hackers que robaron 'Orange Is the New Black' prometen nuevos robos

Los responsables del robo de la quinta temporada de 'Orange Is the New Black' y de 'Piratas del Caribe: La venganza de Salazar' han afirmado a The Hollywood Reporter que planean nuevos ataques, ya que, según dicen, tienen la "intención de ganar grandes cantidades de dinero". Esta organización, que responde en Twitter al nombre de 'El Señor Oscuro', ha asumido la autoría de los robos de la serie carcelaria de Netflix y la superproducción de Disney, entre otros. "Hollywood está siendo atacado, y nosotros estamos al frente de esta última ofensiva. Ya no queremos simplemente asustar".

Todo comenzó a finales de 2016, cuando un hacker se coló en los servidores de Larson Studios aprovechando una brecha de seguridad. Esta compañía se trata de un proveedor de producción empleado por una gran cantidad de estudios de cine o televisión. Así, 'El Señor Oscuro' robó multitud de contenidos, como 'NCIS: Los Ángeles', de CBS, o 'New Girl', de Fox.

Cuando hacen referencia a una "última ofensiva" se refieren a la publicación en Internet de ocho capítulos del nuevo concurso de la ABC (propiedad de Disney), titulado 'Funderdome'. Se trata de la última víctima de este colectivo desde que hace tan solo cinco semanas filtrara diez episodios de la quinta temporada de 'Orange Is the New Black'.

Aunque 'Funderdome' pueda tener un interés limitado en comparación con otras producciones robadas, una fuente anónima citada por THR asegura que esta última filtración es una venganza hacia Disney por las declaraciones que Bob Iger, Director Ejecutivo de Dinsey, hizo cuando se reveló el robo de 'Piratas del Caribe: La Venganza de Salazar': "No hemos sido hackeados. Solo tuvimos una amenaza de un posible hackeo".

Esta negación de los hechos por parte de la máxima autoridad del Imperio Disney fue interpretada por la organización delictiva como una afrenta, y le ha puesto a toda la compañía "una diana en la espalda", asegura la fuente anónima. Al parecer, 'El Señor Oscuro' sí que sustrajo ciertas partes de la quinta entrega de 'Piratas del Caribe', pero la compañía no consideró el material lo suficientemente valioso como para ceder al chantaje.

Fuente: ECartelera