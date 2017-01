Luego de que diversas versiones señalaran que Loan, el novio de Charlotte Caniggia , se había tomado a golpes con El Polaco por una discusión entre el cantante y la hija del ex futbolista, el joven en cuestión se presentó este martes en Infama para desmentir cualquier tipo de pelea, aunque apuntó contra una conducta de su pareja. "Con el alcohol, ella tapa problemas que tiene", aseguró.





"Ustedes saben que a ella le gusta tomar. Lo sabe el país. Entonces, en un momento le dije 'gorda, me parece que ya está, basta de tomar tanto'. Y ella me decía 'dejame que es fin de año'. Y viene El Polaco y me decía 'dale, dejala tomar'. Y yo no quiero ver a mi pareja al extremo de que esté borracha. No es por celos. Entonces, le dije: 'Pola, no te metas. Es mi novia, no te metas'", reveló en un comienzo Loan, desmintiendo que haya habido una pelea con su colega de la movida tropical.





Loan, además, negó haber zamarreado a Charlotte, como algunos rumores afirmaban, aunque remarcó los problemas que la hija de Claudio Paul y Mariana Nannis tendría con el alcohol.





"Ella es muy alegre, le gusta tomar. Y hay momentos en que yo no quiero que tome. Quiero que estemos bien, los dos juntos. Ella, como que toma y se va, hace la suya. Eso no me gusta, por eso me enojo. Yo siento que con el alcohol, tapa problemas que tiene. ¿Qué problemas? No sé, pero ella me dice que toma porque está triste", afirmó.





Más allá de la gravedad de sus afirmaciones, Loan aseguró que este es un problema que la propia Charlotte se encargó de revelar públicamente en varias oportunidades.