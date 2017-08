Lo confesó

Marian Farjat compartió imágenes junto a un hombre en Instagram Stories desde Europa y varios se preguntaron quién es el muchacho.

PrimiciasYa.com se contactó en exclusiva con la ex "Gran Hermano" quien contó quién es el joven que la acompaña en las fotos.

"Estoy sola, tranquila, disfrutando de este viaje que ya me vuelvo la semana que viene. Termino en Las Vegas y vuelvo a Argentina", agregó Farjat.

"La gente inventa o se hace una historia que no es. La verdad es que no tengo por qué andar dando explicaciones de mi vida privada pero en este viaje no estuve con nadie. Es fuerte lo que voy a decir pero hace 16 días no tengo relaciones sexuales y estoy tranquila".

"Fue un viaje para conocer. Amo viajar, te abre mucho la mente, aunque la gente piense cualquier cosa. Porque claro: dicen se fue a Ibiza y se fue a enfiestar, es lo primero que le viene a las personas a la cabeza. Y fue todo lo contrario. Sólo yo sé lo que hice y estoy tranquila conmigo misma", cerró la rubia.