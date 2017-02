Lo apura a Burlando

Luego de superar una separación hace un año, la pareja pasa por su mejor momento, a tal punto de que la idea de agrandar la familia es un tema de conversación latente entre Barby Franco (26) y el mediático abogado Fernando Burlando (52).





En una entrevista íntima, la bailarina de Mahatma -que ya hizo una falsa boda en Cancún con el abogado- sorprendió al responder sí tiene ganas de ser mamá: "Justo estábamos hablando de eso recién, porque una amiga está haciendo un tratamiento para tener bebés. Le dije a Fernando qué le parecía si congelaba óvulos para el año que viene, porque éste quizás siga con Mahatma. Además, cuánto más joven sos, el óvulo es mejor. Teníamos como ganas de eso", contó Barby en diálogo con la revista Gente.





Luego dio detalles sobre las razones que la llevan a barajar esa posibilidad, teniendo en cuenta que la modelo recién tiene 26 años y el letrado ya fue padre (de María y Delfina): "Por ahora seguro que no haría falta. Tengo 26, y lo haría por las dudas, por si el día de mañana quisiéramos tener más chicos", dijo.





Por último, la exparticipante del Bailando dio cuenta de la felicidad que vive con su presente: "No imaginaba tanto. Sí quería estar en la tele, ser modelo. Pero todo se dio... como que alguien me iluminó desde arriba y me djijo, 'Andá por acá'", finalizó, contenta.