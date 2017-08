Lloró en cámara

Mica Viciconte estuvo en el programa que conduce Pampita , "Pampita Online", y lloró al recordar sus últimos días en "Combate", ciclo que se emite por Canal 9.









"Cosas que iba acumulando pero no correspondía. A las dos semanas que renuncié me llamaron y volví. El canal quería que vuelva, la producción de Combate no me ayudó mucho", puntualizó.

"Era horrible entrar y que te insulten. No la pasaba bien, era como todo el tiempo agresiones. La pasaba mal y dije basta", recordó."Ellos querían que yo renuncie y obviamente lo lograron. Los productores de ahí querían que renuncie, era terrible", agregó la popular rubia.