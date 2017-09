Lizy Tagliani celebra su natalicio rodeada de amigos, amigas y familiares este 12 de septiembre.





En esta oportunidad, la conductora festejó sus primeras horas con 47 años en "El club Del Moro", ciclo radial que conduce Santiago del Moro por radio La 100.





La actriz y mediática publicó una imagen en su Twitter de uno de los regalos que recibió en este día especial.





"Me regalaron un ramo de flores rodeado de frutillas bañadas en chocolate y crema, un desayuno, un perfume, ropa, una cartera. De todo", afirmó.





"Mis amigas me están preparando una fiesta sorpresa, para tomar algo porque yo no puedo hacer algo hasta tarde porque trabajo temprano en la radio... Igual ya sé lo que están preparando, ja", agregó Tagliani.





Para cerrar, Lizy subrayó: "Estoy muy contenta, hubo muchos llamados, mucha gente en las redes que me saludó y en la radio. Es más, tengo el teléfono muy lento de tantas cosas que me llegan. Es increíble. El Twitter se me reinicia todo el tiempo".