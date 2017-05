Lizy se metió en el conflicto entre Flor de la V y Mabel Ibáñez

Más allá de que nunca las unió una amistad, sino más bien una correcta relación profesional, Lizy Tagliani y Florencia de la V aparecen por estas horas enfrentadas, a tal punto que la comediante admitió estar enojada con Flor y hasta reveló el motivo: haber llevado a una mediación judicial a la madre de Jorge Ibáñez por sus dichos en Intrusos, donde meses atrás aseguró que De la V le debía dinero a su fallecido hijo.

"Sí, estoy enojada, la verdad es que sí. No es que estoy indignada ni mucho menos. Me enteré por un amigo lo de la mediación con Mabel (la mamá del diseñador) y, la verdad, es que me costó mucho", admitió Lizy en una charla con Jorge Rial en Intrusos.

Tras aclarar que aún sin ser amigas mantenía con Florencia una buena relación, Lizy reconoció de todos modos que no tienen "química" y posteriormente detalló cómo se enteró del conflicto judicial con la madre de Ibáñez.

"Cuando un amigo me dice 'la voy a buscar a Mabel, que va a una mediación y no sé qué', me dolió mucho. No me gustó para nada. Nunca pensé que iba a pasar una cosa de esas, nunca me lo imaginé. Yo pensaba: 'Flaca, es tu hermano. Qué orgulloso debe estar de vos, que llevás a su madre a una mediación", expresó.

"Mabel es una mujer grande. Una señora grande de 80 años que llega a su casa y está sola. Lo único que tiene es su hija y está en Colombia. Tenés que pensar, vos sos mamá", completó.

