¿Le ofrecieron 500 mil dólares por no ir a Mirtha?

Después de confirmarse el embarazo de Gisela Berger y de que ella rompiera el silencio contando que Daniel Scioli , el padre del bebé en camino, le había pedido que abortara, Mirtha Legrand anunció que, aunque había confirmado la presencia en su programa, se había bajado a último momento.





En esa oportunidad, el sitio eltrecetv.com habló con la modelo, quien dijo que no se sentía bien: "No me siento bien, estoy mal, con presión baja, no estoy pasando un buen momento todo se junta y de salud no estoy bien".





Sin embargo, este lunes por la mañana, surgió otra versión: la de una gran suma de dinero para que la rubia se ausentar del programa de Mirtha.





Según contó Andrea Taboada en Los ángeles de la mañana, a Berger le habrían ofrecido medio millón de dólares a cambio de silencio ¿Es cierto? ¿Dejó de ir al programa de Mirtha por un arreglo económico?





Nuevamente, el sitio eltrecetv.com se puso en contacto con Berger, quien contó su versión:





— ¿Es verdad que Daniel Scioli te ofreció medio millón de dólares a cambio de silencio?





— No hay dinero que arregle lo que me hizo Scioli.





— ¿Pero es cierto que te ofrecieron esa suma?





— No, no es así. Y si así fuera, no es un tema que conmigo se solucione con plata.