Le negaron un amparo a la Belinda por un fraude millonario

Una jueza federal rechazó amparar a la cantante Belinda, quien pretendía obligar a la Procuraduría General de la República (PGR) a concretar una conciliación entre ella y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ante la acusación por defraudación fiscal que pesa en su contra.





La jueza Yazmín Ruiz Ruiz dictó en días pasados la sentencia, que ya fue impugnada por el equipo legal de Belinda Peregrín Schüll ante el Noveno Tribunal Colegiado en materia Penal de la Ciudad de México.





Dentro de la averiguación previa UEIDFF/FISM19/337/2015, integrada por la PGR, Hacienda acusó a la cantante de fraude millonario al fisco, indagatoria que continúa a pesar de los intentos judiciales por frenarla.





En su demanda ante el Poder Judicial de la Federación, la ex pareja del futbolista Giovani dos Santos y actual novia del ilusionista estadunidesne Criss Angel sostuvo que en su comparecencia del 19 de agosto de 2016, la PGR no propició una conciliación entre ella y Hacienda y rechazó "permitirme ejercer una defensa adecuada, pues no informó bajo qué ley se llevó a cabo la diligencia".





Finalmente la jueza desestimó el argumento de la intérprete del Baile del Sapito, por lo que deberá esperar a que un Tribunal Colegiado analice el recurso de revisión que promovió para saber si la indagatoria iniciada en su contra continuará o no.





Fuente: excelsior.com.mx