"Le doy al Polaco"

Naiara Awada estuvo como invitada al programa "Los Angeles de la mañana".





Al ser consultada por Angel de Brito sobre sus compañeros del "Bailando 2017" motivó una confesión de Yanina Latorre.





"Me gusta Nicolás Paladini, le falta un poquito de swing... Al Polaco le doy de acá a la China", expresó la panelista.





"Les damos las dos al Polaco. ¿Qué te parece?", lanzó picante Awada, apoyando las palabras de Latorre.





"Uno de los que estaba en la foto no me dio bola, no voy por nadie salvo que me vuelva loca", expresó Nai.





El video.