Las denuncias realizadas en contra de Ari Paluch en la última semana ha disparado diversas opiniones sobre un tema sensible en la sociedad.



Beto Casella disparó contra su colega Luis Ventura (ambos enfrentados hace tiempo) y alegó que Ventura "defendió a Paluch". Entre otras cosas, le dijo "impresentable".



El sitio PrimiciasYa dialogó con el integrante de "Infama" y conductor de "Secretos Verdaderos" y esto esgrimió: "Que escuchen la grabación que hice, no la desgrabación, donde interpretan que salgo a defenderlo. No defendí nada. Si hay una denuncia por abuso, que lo decida un juez, yo soy periodista".

"Por lo que vi del video que publicaron ustedes, no me dice nada. En todo caso, habría que ver los antecedentes de Ari por un lado y de Ariana por el otro. Ahí está la clave de toda la historia".

"Cuando desgrabaron, pusieron que defendí a Ari, es gente grande que no necesita que la defienda. Me quieren meter en un quilombo que no es mío. Tengo diez periodistas esperándome a la salida del canal todos los días. Sé que les rinde pegarle a Ventura, porque tienen devolución, este tema no es mío, no me involucren", dijo el animador.



La respuesta a Casella fue lapidaria: "Que Beto busque contenido propio, el número más alto que hizo lo hizo peleándose conmigo. Se cae un plato volador en Shangai y la culpa es mía. Hace dos años me pega desde el desconocimiento total que tiene de un tema. Se prendió porque le midió 12 puntos. Algún día Ventura va a salir del sarcófago y le va a hacer saltar los stents".



Para cerrar, Luis dejó en claro la polémica que se armó por algunas ternas erróneas de los Martín Fierro de radio: "Se corrigieron sobre el pucho, no hubo posibilidad de repaso en la sumatoria de votos. Se presentó frente al apuro y ahora hay que hacer las correcciones".