Como era de esperarse, el conductor del programa indagó al respecto de la separación entre la bailarina y el actor.





"Hace una semana o un poco más hablamos de una situación. Era recurrente en nosotros hablar de un tema. Yo había negado un momento que pasó en el verano y pude blanquear hace poco algo sobre lo que no fui claro, sobre lo que no fui sincero hace un tiempo", arrancó Federico, visiblemente emocionado.





Y siguió: "Ya veníamos teniendo una relación, estábamos saliendo y cuando yo volví acá por el miedo de que se rompa mi relación tapé cosas y no pude decirle la verdad sobre un tema".





"Hubo una situación que yo no le dije, que no está bueno ocultar. Ella me dijo una frase que me quedó. Me dijo que no se puede construir nada si hay una duda en el medio", disparó luego Fede.





"Si estás empezando algo con alguien y es tanto el amor pero tenés dos relaciones en paralelo, no está bien. Tuvimos una charla muy respetuosa, si no queda todo en la nebulosa y no está bueno. Tuvimos una charla honesta y sincera y me pareció que los dos estábamos muy mal. Hacer como que no pasa nada era rarísimo y preferimos decir esta situación, pese a que hay mucho respeto y amor entre nosotros", tiró Laurita.





"No es que se terminó y me cuesta bailar con él. No se me fue el amor o el deseo, pero pasaron otras cosas que son importantes en una relación y por eso estamos así", concluyó.