La ruptura entre Laurita Fernández Federico Bal se vive de la misma manera mediática como lo fue en sus inicios la relación.





Y como Moria Casán expresó que no les cree nada (y se sumó, quién si no, Naiara Awada), la bailarina salió al cruce de las versiones.





¿Es una separación armada para promocionar la vuelta del Bailando? "Ojalá fuese así. Creo que quedó demostrado que no, igual no tengo nada que demostrar. Si hay gente que tiene la cabeza tan retorcida para de verdad planear algo así o si creen que por tener una nota más van a ser mejor en lo que hacen, es cosa de ellos", expresó Laurita en una nota con Implacables.





"Igualmente, lo entiendo porque vi cómo en la pista de ShowMatch muchos inventaron cosas de ellos para que se hable de ellos y generar. Sé que eso sucede en el programa. Pero este no es el caso. Entiendo que lo puedan pensar pero en este caso hay sentimientos de por medio y algo mucho mayor, que era un noviazgo y una ilusión. Más que no fue de la mejor manera. Para mí fue un riesgo habérmela jugado. Igual, no me arrepiento de nada de lo que hice", agregó la conductora de Combate.