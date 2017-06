Tras la performance y el fuerte cruce en vivo, los periodistas de la farándula esperaron a la bailarina para hacerle notas pero ella, entre lágrimas, les dio la espalda y se fue del estudio junto a su padre.





Embed Siempre trato de descargarme en casa y hacer mi trabajo con una sonrisa. — Laura Fernández (@laufer4) 31 de mayo de 2017



"Me siento mal, de verdad, no quiero hablar. No es por hacer diferencia entre medios. Pero me pongo mal y no quiero hablar estando mal. Hablo de temas que me hacen poner mal y no quiero hablar estando así. Me puse mal en las notas y no quiero estar de esta manera", señaló Laurita ante la prensa.





Embed Trate de poner lo mejor hasta donde pude y como pude. Gracias por sus mensajes cc tanto cariño — Laura Fernández (@laufer4) 31 de mayo de 2017



La rubia reconoció que se pone mal, y no pudo evitar llorar desconsolada, porque "me preguntan de cosas que a mí me duelen como mujer. Son una mierda. Me duelen. Perdón. No quiero hablar. Yo nunca me muestro así. No me gusta. Por favor les pido."





Por último, aclaró: "Tener que hablar de estas cosas y mi situación actual o como mujer. Me siento... No está bueno y no quiero se irrespetuosa, yo siempre hablé. Yo jamás dejé de hablar o fui irrespetuosa con el trabajo de todos."