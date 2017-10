Ya con su noviazgo más afianzado y lejos de viejos escándalos, Laurita Fernández y Fede Bal estuvieron como invitados en ese espectáculo, la pareja fue sometida a varias preguntas de índole sexual.

Llegado a esa instancia de la divertida entrevista, Estelita les preguntó a los tortolitos por la frecuencia en sus relaciones sexuales. Arrancó Laura. "No convivimos nosotros, pará. Convivíamos cuatro días por semana, pero ahora por la radio es un poco menos. Me estoy levantando muy temprano. Yo me estoy tomando el café con leche y él está terminando de comer".

Pero Mammon fue por más: "¿No sale un rapidito antes de ir a la radio?". En ese momento, a la rubia sólo le quedó contar lo que realmente impide un contacto más regular con Fede en la intimidad: "Bal está durmiendo como una marmota, y yo me quedo dormida antes. Tenemos un tema. Es un tema". Pero Fede acotó: "Hace un mes y medio que no hacemos nada".

Y aunque la aseveración de Federico sonó exagerada, Laurita no hizo más que confirmar que la cama la usan para dormir, más que para otra cosa: "No es verdad, pero no me acuerdo bien cuándo fue la última vez... Creo que esta semana".

"Veníamos con un muy bien ritmo, pero desde que empecé la radio, la verdad es que se cayó un poco...", concluyó Laurita Fernández al respecto. ¡A sincronizar los relojes, chicos!





Embed